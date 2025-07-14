Мирра Андреева впервые стала пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева переместилась с 7‑й на 5‑ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Андреева добилась наивысшего показателя в карьере. Россиянка Анастасия Павлюченкова в обновленном рейтинге поднялась на 20 строчек — с 50‑й на 30‑ю.
В двойке лидеров обошлось без изменений. Арина Соболенко возглавляет рейтинг, Кори Гауфф — идет второй. На третью строчку поднялась Ига Швентек.
Рейтинг WTA от 14 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 420 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669
3 (4). Ига Швентек (Польша) — 6813
4 (3). Джессика Пегула (США) — 6423
5 (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163
6 (6). Чжэн Цинвень (Китай) — 4803
7 (12). Аманда Анисимова (США) — 4470
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4374
9 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 3576
10 (9). Паула Бадоса — 3454
15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2716
16 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2666
17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2576
30 (50) Анастасия Павлюченкова — 1509
38 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308
42 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251
47 (39). Анна Калинская (Россия) — 1172
60 (64). Полина Кудерметова (Россия) — 988
69 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 941
79 (78). Анна Блинкова (Россия) — 853
82 (95). Анастасия Захарова (Россия) — 829