Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Алькараса 15 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.