Польская теннисистка впервые в карьере выиграла Уимблдон

Польская теннисистка Ига Швентек впервые в карьере выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале спортсменка одержала победу над американкой Амандой Анисимовой. Встреча продолжалась 57 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.

В финале мужского одиночного разряда встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Матч пройдет 13 июля.

Уимблдон продлится до 13 июля. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 53,5 миллиона фунтов.