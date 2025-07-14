Рублев стал первой ракеткой России

Андрей Рублев поднялся с 14-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и стал первой ракеткой России. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ATP.

© Соцсети

Рублев дошел до четвертого круга Уимблдона. В его активе стало 3 110 очков. Даниил Медведев, вылетевший в первом круге, опустился с 9-й строчки на 14-ю. Он потерял 760 очков и на данный момент имеет 2 630 баллов.

Лидерство в мировом рейтинге укрепил победитель Уимблдона итальянец Янник Синнер (12 030 очков). На второй строчке располагается финалист турнира испанец Карлос Алькарас (8 600). Далее идут представитель Германии Александр Зверев (6 310), американец Тейлор Фритц (5 035), британец Джек Дрейпер (4 650), серб Новак Джокович (4 130), итальянец Лоренцо Музетти (3 350), датчанин Хольгер Руне (3 340) и американец Бен Шелтон (2 220).

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 20-го места на 17-е. В его активе стало 2 590 очков. Роман Сафиуллин занимает 78-ю строчку (741 очко).