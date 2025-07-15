Ига Швентек вошла в топ-3 по количеству заработанных призовых в истории WTA

Ига Швёнтек вошла в топ-3 по количеству заработанных призовых в истории WTA
24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек вышла на третье место по количеству заработанных призовых в истории WTA после победы на Уимблдоне-2025.
Серена Уильямс (США) – $ 94 816 730
Винус Уильямс (США) – $ 42 648 578
Ига Швёнтек (Польша) – $ 40,523,198
Симона Халеп (Румыния) – $ 40 236 618
Мария Шарапова (Россия) – $ 38 777 962
Виктория Азаренко (Беларусь) – $ 38 532 860
Петра Квитова (Чехия) – $ 37 454 150
Каролина Возняцки (Дания) – $ 36 441 868
Арина Соболенко (Беларусь) – $ 36 082 811
Анжелика Кербер (Германия) – $ 32 519 180
Напомним, Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.
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