Россиянка выиграла парный турнир Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и Елену Остапенко из Латвии в финальном матче Уимблдона в парном разряде. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс, посеянных на турнире под восьмым номером. Се Шувэй и Остапенко выступали под четвертым номером посева.

Кудерметова стала первой с 2017 года теннисисткой из России, выигравшей Уимблдон в парном разряде. Тогда победу одержали Екатерина Макарова и Елена Веснина. В 2021 году Кудерметова и Веснина в финале турнира проиграли Мертенс и Се Шувэй.