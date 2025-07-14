Варвара Грачева вышла во второй круг грунтового турнира WTA-250 в Яссах

106-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния).

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В матче первого круга Грачёва (5) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 239-ю ракетку мира из Румынии Ану Богдан (WC).

Встреча Грачёвой с Богдан продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Варвара ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Аны два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Грачёвой в Яссах станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).