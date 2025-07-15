Шарапова рассказала, что кричала на корте не для устрашения соперниц
Экс‑первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что громко кричала во время ударов на корте не для того, чтобы запугать соперниц.
— Крик на корте — это стиль, запугивание соперниц? Или в этом есть практический смысл — контроль дыхания?
— Я хотела бы сказать, что это фактор устрашения, но это будет неправдой. Я начала делать это в юном возрасте, это помогало добиваться успеха. А потом звуки становились все громче и громче, — сказала Шарапова в шоу Hot Ones, видео опубликовано в YouTube‑канале First We Feast.
Шараповой 38 лет, она бывшая первая ракетка мира, а также победительница пяти турниров Большого шлема и 36 турниров WTA в одиночном разряде. О завершении спортивной карьеры россиянка объявила в феврале 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы.