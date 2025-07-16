Даяна Ястремская вышла во второй круг грунтового турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла немку Юле Нимайер (184-я строчка рейтинга) в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:4, 6:3.

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Матч длился 1 час 30 минут. За это время Ястремской удалось реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти возможных. Она также допустила три двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. Нимайер допустила 14 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных и выполнила две подачи навылет.

Во втором круге турнира категории WTA-250 украинка Даяна Ястремская сыграет с 98-й ракеткой мира из Франции Диан Парри.