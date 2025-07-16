12 российских теннисисток примут участие в основной сетке на предстоящем Открытом чемпионате США по теннису (US Open - 2025), который состоится в Нью-Йорке и пройдёт с 24 августа по 6 сентября.

Для участия в основной сетке турнира среди россиянок в топ-50 заявились Мирра Андреева (пятая ракетка мира), Диана Шнайдер (15-я), Екатерина Александрова (16-я), Людмила Самсонова (17-я), Анастасия Павлюченкова (30-я), Вероника Кудерметова (38-я), Анастасия Потапова (42-я) и Анна Калинская (47-я).

Также в основной сетке примут участие Полина Кудерметова (60-я в рейтинге WTA), Камилла Рахимова (69-я), Анна Блинкова (79-я) и Анастасия Захарова (82-я). Напомним, что действующей чемпионкой US Open является лидер женского мирового рейтинга, белорусская теннисистка Арина Соболенко.