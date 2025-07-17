Арина Соболенко снялась с турнира WTA-1000

Первый номер женского мирового теннисного рейтинга белоруска Арина Соболенко отказалась от участия на турнире серии WTA 1000, который стартует 27 июля в канадском Монреале.

Отказ Соболенко подтвердила пресс‑служба турнира в соцсетях.

27‑летняя белорусская теннисистка сослалась на усталость после первой половины сезона. Также снялась 10‑я ракетка мира испанка Паула Бадоса, которая лечит травму мышц таза. Освободившиеся места в основной сетке турнира получили американка Кэти Макнэлли и японка Моюка Утиджима.

Турнир в Монреале состоится 27 июля — 7 августа.