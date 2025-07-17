493-я ракетка мира мексиканский теннисист Алекс Эрнандес прокомментировал поражение от 10-го номера рейтинга ATP россиянина Андрея Рублёва (3:6, 2:6) на домашнем турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе.

«Мне нужно было действовать более твёрдо, я не игрок, который может бить с такой скоростью, как у Рублёва. Да, были моменты, когда я мог удержаться в игре, но не более. По правде говоря, несмотря на счёт, это был особенный матч, не каждый день выхожу против топ-10. Я доволен этим отличным турниром, который я провёл, тем, что играю на хорошем уровне тенниса. Если хочу быть на более высоком уровне, я понимаю, что мне нужно делать. Больше верю в себя, я думаю, что смогу выступать на высоком уровне, в понедельник я победил игрока, который был 50-м в мире (японский теннисист Таро Дэниэл. — Прим. «Чемпионата»), и этот матч помог мне больше поверить в себя», — приводит слова Эрнандеса пресс-служба турнира.

За выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.