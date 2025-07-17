Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Лос‑Кабосе

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл мексиканца Алехандро Эрнандеса в матче второго круга турнира серии АТР 250 в Лос‑Кабосе (Мексика).

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Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Рублев ни разу не отдал свою подачу сопернику.

Россиянин вышел в четвертьфинал, где сыграет против американца Эмилио Нава. Рублев посеян на турнире под первым номером, других россиян в турнирной сетке не осталось.

АТР 250. Лос‑Кабос (Мексика). Хард. Призовой фонд — 890 000 долларов

Мужчины. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Алехандро Эрнандес (Мексика, WC) — 6:3, 6:2