Томми Пол снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. В основной сетке его заменит соотечественник 66-я ракетка мира Райлли Опелка.

© Чемпионат.com

Ранее об отказе от участия в турнире объявили два теннисиста из Чехии — Якуб Меншик (17- й в мировом рейтинге) и Томас Махач (22-й). В случае снятия с соревнований в столице США ещё одного теннисиста место в основной сетке займёт Роман Сафиуллин.

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 21 по 27 июля. В соревнованиях примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, итальянец Лоренцо Музетти, Алекс де Минор и Ник Кирьос из Австралии, а также другие известные теннисисты.