Онс Жабер приостановила карьеру

Онс Жабер взяла паузу в карьере.

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Ранее Жабер снялась в первом круге «Уимблдона» из-за травмы.

«Последние два года я выкладывалась по максимуму – преодолевала травмы и сталкивалась со множеством трудностей. Но в глубине души уже давно не чувствую настоящей радости на корте. Теннис – это прекрасный вид спорта. Но сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец-то поставить себя на первое место: вдохнуть, восстановиться и снова обрести радость от жизни. Спасибо всем моим болельщикам за понимание. Ваша поддержка и любовь значат для меня все. Я всегда ношу их с собой. Даже вне корта я останусь на связи с вами и продолжу делиться тем, как проходит новый этап моей жизни».

Онс Жабер – экс-вторая ракетка мира. Сейчас она находится на 71-й строчке рейтинга. За карьеру 30-летняя туниска выиграла пять турниров в одиночном разряде. Также она трижды выходила в финал турниров «Большого шлема» – на «Уимблдоне» (2022, 2023) и US Open (2023).