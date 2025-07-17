Коннорс — о перспективах Джоковича на US Open: я не ставлю на нём крест

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказал мнение о форме серба Новака Джоковича после поражения в полуфинале Уимблдона и оценил его перспективы на предстоящем Открытом чемпионате США. Коннорс считает, что серб ещё способен удивить теннисный мир.

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