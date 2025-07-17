Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в немецком Гамбурге.

В матче второго раунда Александрова, получившая первый номер посева, одержала победу над немкой Каролин Вернер со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал Александрова сыграет против венгерки Анны Бондарь (7‑я сеяная).

WTA 250. MSC Hamburg Ladies Open. Гамбург (Германия). Грунт. Призовой фонд — более 275 тысяч долларов

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 1) — Каролин Вернер (Германия) — 6:2, 6:2