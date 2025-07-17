Кудерметова объяснила отказ менять спортивное гражданство

Аксинья Кравченко

Российская теннисистка Вероника Кудерметова объяснила отказ менять спортивное гражданство своей позицией по этому вопросу. Ее слова приводит «Чемпионат».

Кудерметова объяснила отказ менять спортивное гражданство
© Пресс-служба WTA

Кудерметова отметила, что у нее была возможность сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну.

«Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — сказала она.

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла девять турниров под эгидой организации. Также 28-летняя теннисистка имеет два титула в парном разряде. В июле она стала победительницей Уимблдонского турнира.