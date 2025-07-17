Российская теннисистка Вероника Кудерметова объяснила отказ менять спортивное гражданство своей позицией по этому вопросу. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Кудерметова отметила, что у нее была возможность сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну.

«Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — сказала она.

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла девять турниров под эгидой организации. Также 28-летняя теннисистка имеет два титула в парном разряде. В июле она стала победительницей Уимблдонского турнира.