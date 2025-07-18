Рублев вышел в полуфинал турнира в Мексике

Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Эмилио Наву в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между американцем Александаром Ковачевичем (7-й номер посева) и аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем.

Рублеву 27 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Турнир в Лос-Кабосе относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $889 тыс. Действующим победителем турнира является австралиец Джордан Томпсон. Из россиян на нем побеждал Даниил Медведев (2022).