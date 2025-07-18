Корда не будет защищать титул в Вашингтоне и опустится в конец топ-50
Действующий чемпион Себастьян Корда снялся с турнира в Вашингтоне.
32-я ракетка мира не восстановился после стрессового перелома голени. Последний раз Корда выходил на корт на «Ролан Гаррос»-2025.
Таким образом, он не сможет защитить 500 рейтинговых очков и опустится в конец топ-50.
В основной сетке американца заменит Кристофер О’Коннелл.
Турнир в столице США начнется 21 июля.
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Данил Пруцев: «Если уходить из «Спартака» в Европу, то в достойную команду. В идеале – из топ-5, которая играет в еврокубках. Мне еще есть что доказывать в России»
«Коринтианс» хочет арендовать Мантуана у «Зенита». Бразильцы рассчитывают на желание игрока вернуться в клуб (UOL)
«Милан» предложил 12 млн евро за Эступиньяна, «Брайтон» это не устроило. Защитник хотел бы перейти в итальянский клуб