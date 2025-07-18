Корда не будет защищать титул в Вашингтоне

Действующий чемпион Себастьян Корда снялся с турнира в Вашингтоне.

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32-я ракетка мира не восстановился после стрессового перелома голени. Последний раз Корда выходил на корт на «Ролан Гаррос»-2025.

Таким образом, он не сможет защитить 500 рейтинговых очков и опустится в конец топ-50.

В основной сетке американца заменит Кристофер О’Коннелл.

Турнир в столице США начнется 21 июля.