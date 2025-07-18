«Мы как Маша и Медведь». Мирра и Даниил сыграют в миксте на US Open уже через месяц

Андреева и Медведев в шуточной форме рассказали, на каких мультяшных героев похож их дуэт.

Через месяц стартует последний турнир «Большого шлема» в текущем сезоне. В этом году он впервые начнётся с соревнований в смешанном парном разряде, которые пройдут ещё и в новом формате. Революционный шаг уже смог породить волну обсуждений. Тем не менее на микст заявились россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева, что также вызвало ажиотаж. Несмотря на разницу в возрасте и опыте, они хорошо слажены и даже, как оказалось, умеют читать мысли друг друга.

Наших игроков в одном из интервью спросили, на какой известный дуэт может быть похожа их команда.

— Кто бы это мог быть? «Маша и Медведь»? Да, она блондинка, а моя фамилия Медведев. Я довольно большой, хотя она точно не такая маленькая, как Маша из мультфильма. Но я бы, конечно, выбрал «Машу и Медведя» (Даниил Медведев).

— О боже. У нас есть мультфильм, который называется «Маша и Медведь». Девочку зовут Машей. Я часто слышала, что нас так называют» (Мирра Андреева).

Примечательно, что спортсмены отвечали на вопрос независимо друг от друга. Даниилу затем сказали, что их выбор пал на одинаковых персонажей. Он отметил идеальное совпадение их дуэта с Миррой. Учитывая необычный формат проведения турнира в этом году, выбор теннисистов довольно интересен.

Обновлённые правила проведения микста

В этом году микст на US Open пройдёт в ином виде. Он займёт всего два дня, которые вынесены за пределы соревнований остальных разрядов. Титул будет разыгран по олимпийской системе. Чтобы победить, необходимо выиграть четыре встречи за два дня: в первый день — первый круг и четвертьфинал, во второй — 1/2 финала и финал.

Также на всех стадиях, кроме финала, матчи станут проходить в трёхсетовом формате, но не до шести геймов, а до четырёх. При 40:40 в гейме играется решающее очко, а вместо третьей партии, если в ней возникает необходимость, будет проводиться тай-брейк до 10 очков. В финале же необходимо будет выиграть шесть геймов для победы в партии, а в остальном — никаких отличий от предыдущих стадий.

Победители получат $ 1 млн. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась в пять (!) раз. Для сравнения: чемпионы US Open — 2024 в миксте заработали $ 200 000 на двоих.

Заявочный лист

Список теннисистов, заявившихся на микст, по-настоящему звёздный. Всё потому, что в соответствии с новым форматом принять в нём участие могут всего лишь 16 пар, а не 32, как это было ранее. Восемь пар будут отбираться по рейтингу — совокупному одиночному рейтингу партнёров, а остальные восемь получат уайлд-кард.

Некоторые дуэты, которые мы можем увидеть на турнире (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA):

Интерес для нас представляет российская пара. Несмотря на отсутствие большого опыта совместной игры, теннисисты надеются на успешное выступление.

В апреле Мирра признавалась, что с нетерпением ждёт возможности выступить в паре с Медведевым. «Да, у нас был опыт игры вместе, который оказался очень неудачным. Я с нетерпением жду этого турнира, и посмотрим, что получится на этот раз. Мне будет очень интересно, как мы сможем опять сыграть вместе», — говорила теннисистка в интервью «Чемпионату».

А Медведев давал понять, что согласился сыграть в миксте именно потому, что турнир будет проведён отдельно ото всех остальных разрядов US Open. «Выпала такая возможность, потому что ты обычно не можешь играть микст, так как он идёт по ходу одиночки. Тут они сделали микст за неделю до турнира. Там хорошие призовые. Почему бы не сыграть? Мирра — одна из лучших в туре, мне повезло с напарницей. Надеюсь, в этот раз не подведу», — говорил Даниил в интервью «Чемпионату».

Критика нововведений

Тем не менее новый формат турнира вызвал волну недовольств со стороны игроков. Победители «Ролан Гаррос» — 2025 в смешанном разряде итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори раскритиковали изменения.

«В последние несколько недель мы узнали, что микст на US Open собираются перевернуть с ног на голову: отменить и вместо него проводить какой-то выставочный псевдотурнир, ориентированный только на развлечение и шоу. Он будет проходить одновременно с квалификацией, и в нём участвуют восемь пар, отобранных по наивысшему одиночному рейтингу, и восемь пар, приглашенных по уайлд-кард. Решение принято без обсуждения с кем-либо, и мы не можем ничего сделать — только с ним согласиться. Мы считаем это глубокой несправедливостью и неуважением к целой группе игроков. Ставить деньги выше тенниса — это всегда плохая идея. На данный момент мы не знаем, будет ли у нас возможность защитить титул, но надеемся, что это останется единичным случаем и в будущем подобное не повторится», — написали теннисисты в социальных сетях.

Такого же мнения придерживается бывшая 10-я ракетка мира из Франции и победительница ТБШ в парном разряде Кристина Младенович.

«Когда слышишь, как Алькарас или другие говорят, что собираются хорошо повеселиться, готовясь к US Open, — это раздражает. Турнир «Большого шлема» — это не подготовка и не развлечение. Это годы жертв. Когда ты маленький, то мечтаешь его выиграть, даже в паре. Тебе не хочется видеть, как твой спорт превращается в гигантское шоу, даже если это и принесёт огромные деньги», — приводит слова Младенович Europosport.fr.

В то же время нововведения публично одобрил американский теннисист Тейлор Фриц, планирующий выступить в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Считаю, что это хорошее изменение. Но, разумеется, я предвзят, потому что микст перенесли на более удобное для меня время. Я бы никогда не стал играть его между одиночными матчами. Думаю, многие па́рники будут расстроены. Но правда в том, что микст в его нынешнем виде не так уж много привносит в «Шлемы». Он не вызывает большого интереса, не заполняет стадионы. Необязательно, чтобы всё сводилось к деньгам и привлечению людей, однако болельщикам будет интереснее, если в миксте сыграют топы-одиночники», — сказал игрок в одном из интервью.

Матчи смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США пройдут 19 и 20 августа, а соревнования во всех остальных разрядах — с 24 августа по 7 сентября. Поэтому увидеть преимущества и недостатки нового формата и поддержать наших «Машу и Медведя» мы сможем уже совсем скоро.