Винус Уильямс рассказала, почему для неё важно сыграть в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, почему решила выступить на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

«В этом году я поехала на Уимблдон, провела там всего один день, и это было так прекрасно и захватывающе. Вспомнила все те моменты, которые у меня были, и, конечно же, адреналин, всё это. Удовольствие от игры, вызова, когда играешь, ты преодолеваешь столько трудностей: соперников, условия, себя. Эти вещи очень захватывающие. Помню свой первый приезд сюда, мне было около 13 лет — так что это определённо была любовь с первого взгляда к Вашингтону. Для меня очень важно вернуться сюда и сыграть в теннис. Думаю, это сюрприз для поклонников и вообще сюрприз в целом. За последний год мне пришлось пройти через многое и физически тоже. Поэтому вернуться и иметь возможность сыграть, а также, надеюсь, насладиться этим — это отличная возможность, и я очень благодарна турниру за предоставленную уайлд-кард», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.