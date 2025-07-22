Устали и ждут миллиардов Маска. Почему суперзвёзды массово снялись с канадского «Мастерса»

В Торонто отказались ехать Синнер, Алькарас и Джокович. Скоро один из старейших турниров вообще может прекратить существование.

С 26 июля по 7 августа состоится «Мастерс» в Торонто. Это первый крупный турнир на харде после Уимблдона.

К сожалению, в Канаду по разным причинам не приедут многие топ-теннисисты, в том числе лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Канадский хардовый «Мастерс» начинает свою историю с 1881 года. Древнее этого турнира в теннисе лишь Уимблдон и US Open. Вот только его престижность в последнее время заметно упала.

В этом году в Торонто не сыграют четыре теннисиста из топ-6 рейтинга ATP, а именно Янник Синнер, Карлос Алькарас, Джек Дрейпер и Новак Джокович. Их отсутствие серьёзно ударяет по престижности «Мастерса», который теперь по составу участников больше напоминает «пятисотник».

Среди других именитых потерь турнира следует отметить Григора Димитрова, Себастьяна Корду и Хуберта Хуркача. Все они не играют из-за травм, как и Джек Дрейпер. Но Синнер, Алькарас и Джокович просто отказались ехать в Канаду из-за желания побольше отдохнуть. Они собираются выступить на следующем «Мастерсе» в Цинциннати, чтобы набрать форму перед US Open.

В 2024 году титул канадского «Мастерса» (тогда он проходил в Монреале) сенсационно взял занимавший 62-е место в рейтинге ATP австралиец Алексей Попырин, одолевший в финале россиянина Андрея Рублёва. Попырин – чемпион с вторым самым низким рейтингом в истории турнира после 95-й ракетки мира шведа Микаэля Пернфорса в 1993-м.

Громкие сенсации в теннисе периодически бывают, хотя турниры серии «Мастерс» обычно по составу участников не уступают «Шлемам» и «случайные» люди титулы здесь не берут. Попырин провёл отличную неделю, одолев на пути к трофею представителей топ-10 Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Андрея Рублёва. Говорить о незаслуженном титуле Алексея неправильно, однако всё-таки отношение ведущих теннисистов к канадскому «Мастерсу» нельзя было назвать слишком серьёзным. Тот же Синнер защищал титул, но как-то без особого энтузиазма вылетел от Рублёва в четвертьфинале и сосредоточил внимание на Цинциннати и US Open.

Год назад в Канаду не приехали Алькарас и Джокович, сославшись на усталость после Олимпиады в Париже. Тогда это выглядело вполне веской отговоркой, однако их отсутствие в заявке в нынешнем сезоне наряду с Синнером вызывает много вопросов.

Почему топ-игроки отказываются выступать в Торонто? Во-первых, из-за увеличения длительности турнира. Раньше «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати умещались в семь дней, что заметно упрощало подготовку к US Open. С этого года соревнования растянутся до полутора недель. Это слишком много, особенно для реальных претендентов на титул вроде Синнера, Алькараса и Джоковича. Вряд ли кто-то из них готов выложиться по полной на всех трёх крупных хардовых соревнованиях подряд. Чем-то приходится жертвовать. В этом плане канадскому «Мастерсу» не повезло из-за его старта всего через пару недель после Уимблдона.

Топ-4 посева в Торонто сформируют Александр Зверев, Тейлор Фриц, Лоренцо Музетти и Бен Шелтон. Все они имеют неплохие шансы взять титул и добыть 1000 рейтинговых очков в отсутствие Алькараса, Синнера, Джоковича и Дрейпера. Несколько сбавившие обороты россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев тоже получают отличную возможность завоевать престижный трофей, как и датчанин Хольгер Руне, нанявший тренером легендарного Андре Агасси.

Хотя нельзя исключать новую сенсацию уровня прошлогоднего Попырина. Остаются вопросы по поводу мотивации всех перечисленных игроков в Канаде даже без лидеров мирового рейтинга.

Главные звёзды тенниса вернутся на хард с 8 августа, когда стартует Цинциннати. Хотя 38-летний Джокович может сняться и с этого «Мастерса», учитывая возраст. В случае Новака подобное объяснимо, но нежелание играть молодых Алькараса и Синнера настораживает.

Бывшая вторая ракетка мира, ныне телекомментатор Алекс Корретха высказал своё мнение, почему его соотечественнику Алькарасу лучше не ехать в Канаду.

«Я никогда не вмешиваюсь в расписание, которое мой хороший друг Хуан-Карлос Ферреро составляет для Карлоса Алькараса, однако я просто рад, что он не поедет в Торонто. Но, на мой взгляд, Алькарасу сейчас нужно восстановиться после всех этих нагрузок. Речь даже не о том, выиграл он финал Уимблдона или проиграл. Дело в том, что он провёл месяц в Лондоне, выиграл Квинс. Всё это выматывает: смена покрытия, пресс-конференции, допинг-контроль, отель, потом самолёт. Всё это очень утомительно. Я считаю, что Карлосу сейчас нужен отдых, чтобы во второй половине сезона, когда он иногда теряет энергию, он не чувствовал себя полностью выжатым до конца года», — сказал Корретха.

Есть объяснение и непосредственно лучших теннисистов современности, хотя они выглядят несколько шаблонно.

«Мне очень грустно, что я не смогу играть в Торонто, особенно потому, что у меня остались такие тёплые воспоминания о матчах в Канаде. Победа здесь два года назад стала для меня началом поистине особенного момента, однако после разговора с командой я принял решение взять время на восстановление. С нетерпением жду возвращения в Канаду и Торонто в будущем, чтобы сыграть перед этими замечательными болельщиками», — приводит слова Синнера Eurosport.

«После многих недель соревнований без отдыха я не смогу сыграть в Торонто в этом году. У меня небольшие проблемы с мышцами, и мне нужно восстановиться физически и морально перед следующими турнирами. Прошу прощения у организаторов и всех моих болельщиков в Канаде – увидимся в следующем году!» – написал Алькарас в соцсети.

Янник и Карлос обещают вернуться в Канаду, но не факт, что это случится. Американский миллиардер Илон Маск в апреле этого года выразил желание приобрести права на Открытый чемпионат Канады по теннису, который ежегодно проходит в Торонто и Монреале. Маск хочет перенести соревнования в Остин, штат Техас, начиная с 2026 года. Выбор Маска не случайный. Недавно Илон в Техасе построил себе жилой комплекс стоимостью $ 35 млн, данный штат является центром некоторых из его самых важных компаний, включая SpaceX.

Возможный перенос Открытого чемпионата Канады в США ещё больше укрепит американское доминирование в теннисном календаре. Теоретически с 2026 года турниру «Большого шлема» в Нью-Йорке будут предшествовать исключительно американские соревнования, консолидировав US Open Series.

При этом Маск не хочет ограничивать свой заход в мир тенниса только США. После недавнего отпуска в Тоскане миллиардер начал искать место жительства в Италии, оценивая такие объекты, как замок Castello di Bibbiano в районе Сиены и дворец Castello di Montepо в Тоскане. По словам источников, близких к предпринимателю, Маск подумывает об организации турнира в Италии и уже начал контакты с некоторыми экспертами в этой области.

«Маск — вулкан идей, и он понял потенциал тенниса. Он очарован личностью Янника Синнера и хочет сделать что-то великое здесь, в Италии», — сказал спортивный предприниматель Карло Аланья.

Не исключено, что проект может привести к созданию нового турнира ATP-500 или даже 1000 в Италии, который дополнит «Мастерс» в Риме. Тоскана и Неаполь являются возможными местами проведения соревнования. Опять же, задумки Илона Маска ещё нужно реализовать, а это заметно сложнее сделать после недавнего конфликта предпринимателя с президентом США Дональдом Трапом. Но в любом случае престижность канадского «Мастерса» падает даже без фактора Маска. Всему виной слишком плотный календарь в теннисе, который особенно не нравится лучшим игрокам мира.