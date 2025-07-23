Янник Синнер вернулся к тренеру, с которым расстался после допинг‑скандала

Первая ракетка мира Янник Синнер возобновил сотрудничество с тренером по физподготовке Умберто Феррарой, сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на заявление команды итальянского теннисиста.

Ранее Феррара работал в команде Синнера с мая 2022 года по сентябрь прошлого года.

— Янник Синнер вновь назначил Умберто Феррару своим фитнес‑тренером. Решение было принято совместно командой Янника для подготовки к предстоящим соревнованиям, включая турнир в Цинциннати и Открытый чемпионат США, и вступает в силу немедленно, — говорится в заявлении.

В августе 2024 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что весной итальянец сдал две положительные допинг‑пробы на клостебол, но избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное вещество попало в его организм случайно. Синнер утверждал, что был «загрязнен» в результате халатности физиотерапевта Джакомо Нальди, который делал ему массаж. Нальди обработал порез на руке мазью, содержащей клостебол, по совету Феррары. Эту информацию также подтвердил и сам фитнес‑тренер, который был возмущен тем, что Нальди не использовал во время массажа перчатки. После этого Синнер прекратил сотрудничество и с физиотерапевтом, и с тренером по физподготовке. В феврале 2025 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все же дисквалифицировало теннисиста на три месяца.

Спортсмен избежал более серьезного наказания, заключив соглашение с WADA. Его отстранение завершилось в начале мая.