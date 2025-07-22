45‑летняя Уильямс одержала победу после возвращения на корт спустя 16 месяцев

Американские теннисистки Винус Уильямс и Хэйли Батист победили американо‑канадский дуэт Клерви Нгуну/Эжени Бушар в первом круге турнира в Вашингтоне в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Уильямс и Батист. Матч продолжался 1 час 12 минут. Их следующие соперницы определятся позже.

Уильямс 45 лет, последний раз она выступала на турнирах в марте 2024 года в Майами. Тогда в первом раунде соревнований она проиграла россиянке Диане Шнайдер. Американка — пятикратная чемпионка Уимблдона и двукратная победительница US Open в одиночном разряде.

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Парный разряд

Первый круг

Винус Уильямс/Хэйли Батист (обе — США) — Клерви Нгуну/Эжени Бушар (США/Канада) — 6:3, 6:1