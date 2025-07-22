Четвертая ракетка мира Фритц: «Почти все игроки просят сделать сезон короче, однако его удлиняют еще больше»
Четвертая ракетка мира американец Тэйлор Фритц заявил, что большое количество игроков в туре заинтересованы в сокращении количества турниров по ходу сезона, однако соревнований становится только больше.
Ранее первая ракетка мира Янник Синнер, второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас и 24‑кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович отказались от участия в турнире серии «Мастерс» в Торонто.
— Наверное, почти все игроки уже давно просят сделать сезон короче, однако его только делают только больше, даже разрабатывают более длинные турниры. Я видел, что Кубок Хопмана проводится этим летом после Уимблдона, я даже не знал, что этот турнир проводится. Там участвуют такие люди, как Феликс Оже‑Алиассим или Флавио Коболли, и это после того, как они сыграли на турнирах Большого шлема, таких как Уимблдон. Причем один из них прошел довольно далеко. Если задуматься, это просто безумие, мы просто продолжаем добавлять что‑то в календарь, снова и снова, — приводит слова Фритца Punto de Break.