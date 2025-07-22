Фритц: «Почти все игроки просят сделать сезон короче, однако его удлиняют еще больше»

Четвертая ракетка мира американец Тэйлор Фритц заявил, что большое количество игроков в туре заинтересованы в сокращении количества турниров по ходу сезона, однако соревнований становится только больше.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер, второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас и 24‑кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович отказались от участия в турнире серии «Мастерс» в Торонто.