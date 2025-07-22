Карлос Алькарас назвал свою главную цель на остаток сезона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о намерении вернуть себе статус лидера мирового рейтинга к концу года. Сейчас его и первую ракетку мира итальянца Янника Синнера отделяют друг от друга 3430 очков.

— Во второй половине года тебе нужно будет защищать гораздо меньше очков, чем Яннику, 1060 против 6030. Готов ли ты вернуть себе первое место в рейтинге?

— Сейчас моя главная цель — вернуть себе первое место в рейтинге. Я готовлюсь к американским турнирам, чтобы быть в наилучшей форме к US Open.

В прошлом году, после Олимпиады, мне было трудно проявить себя, и я не добился выдающихся результатов. Из-за этого теперь мне не придётся защищать много очков до конца сезона. Я знаю, что Синнеру всё равно, сколько очков ему нужно защищать, он отличный боец, который всегда играет на победу и не позволяет ничему влиять на него.

Я посещаю психолога уже около пяти лет, и она мне очень помогает. Я действительно чувствую разницу по сравнению с прошлым. Иногда у меня возникают негативные мысли, но она помогает мне с ними справляться. Она дала мне советы, как справляться со стрессом во время матчей, и всё стало намного лучше, — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.