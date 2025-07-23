243-я ракетка мира из Китая сенсационно переиграл Попырина во втором круге Вашингтона

Китайский теннисит 243-й номер мирового рейтинга У Ибин обыграл 24-ю ракетку мира австралийского спортсмена Алексея Попырина в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 7:5, 5:7, 6:3.

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Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Попырин реализовал 2 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 13 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Ибину удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх, выполнить семь эйсов. Он также допустил семь двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне У Ибин сыграет с победителем матча Райлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия). Этот матч идёт в момент написания текста.