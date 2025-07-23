Наоми Осака победила Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Вашингтоне

51-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обыграла 43-й номер рейтинга казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне со счётом 6:2, 7:5.

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Матч продолжался 1 час 31 минуту. Осака сделала в этой встрече восемь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге японская спортсменка встретится с теннисисткой из Великобритании Эммой Радукану.

Напомним, турнир WTA-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.