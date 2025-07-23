«Мне нужно получить пособие». Винус Уильямс — после победы в Вашингтоне

Американская теннисистка Винус Уильямс с юмором прокомментировала своё возвращение в большой спорт.

«Мне пришлось вернуться за страховкой, потому что в этом году мне сообщили, что я участвую в программе Cobra. Так что мне нужно получить пособие», — заявила Винус Уильямс после матча.

Напомним, что 45-летняя Винус Уильямс стала второй возрастной теннисисткой в истории, одержавшей победу на турнире WTA. В первом круге соревнований в Вашингтоне она обыграла Питон Стирнс — 6:3, 6:4. Это её первая победа в одиночном разряде с 2023 года.

По данным Opta, старше Винус Уильямс выигрывала в матче турнира WTA только Мартина Навратилова — на Уимблдоне-2004. В следующем раунде Винус встретится с Магдаленой Фрех из Польши.