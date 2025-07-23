Винус Уильямс – самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года
Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала самой возрастной теннисисткой с 2004 года, одержавшей победу на уровне тура после Мартины Навратиловой. В том году 47-летняя чешка выиграла у Каталины Кастано в первом круге «Уимблдона».
Это первая победа Винус в одиночном разряде с августа 2023 года. Тогда она обыграла Веронику Кудерметову в Цинциннати.
Дальше Уильямс-старшая сыграет с Магдаленой Фрех.
Винус Уильямс – самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года
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Винус Уильямс – самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года
«Сиэтл» и Какко продлили контракт на 3 года, кэпхит – 4,525 млн долларов. Стороны избежали арбитража, форвард может выйти на рынок в 2028 году
ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 млн рублей. Сделка зависит от решения игрока «Локо» («Чемпионат»)