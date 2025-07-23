Винус Уильямс – самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала самой возрастной теннисисткой с 2004 года, одержавшей победу на уровне тура после Мартины Навратиловой. В том году 47-летняя чешка выиграла у Каталины Кастано в первом круге «Уимблдона».

© Sports.ru

Это первая победа Винус в одиночном разряде с августа 2023 года. Тогда она обыграла Веронику Кудерметову в Цинциннати.

Дальше Уильямс-старшая сыграет с Магдаленой Фрех.