«Миллионы на счету, но сам моет Ferrari». Синнер вызвал восторг поступком у себя дома

Янник попал на видео во время чистки роскошного спорткара за € 500 тыс. И моментально стал героем соцсетей.

Первая ракетка мира Янник Синнер после победы на Уимблдоне отдыхает дома в городе Сесто-Пустерия.

Янник пропустит предстоящий «Мастерс» в Торонто и получит возможность ещё пару недель провести в родной Италии, прежде чем полетит в США на турнир в Цинциннати и US Open.

Синнер всегда приковывает к себе внимание, в том числе за пределами корта. Отдых не стал исключением. В Сети завирусилось видео, на котором четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема вручную моет свой спорткар. Этот момент заснял турист, гулявший по Сесто-Пустерии в Южном Тироле.

В кадре Янник старательно протирает губкой свой автомобиль – Ferrari 812 Competizione (было выпущено 999 экземпляров, цена в Италии — около € 500 тыс.). Транспортное средство Синнера оснащено двигателем V8 – самым мощным когда-либо установленным на автомобили Ferrari Special Series.

Обычно владельцы таких роскошных автомобилей пользуются услугами специального персонала для мойки, но Янник не поленился самостоятельно выполнить не самую приятную работу. Это заслужило похвалу со стороны пользователей Сети.

«У Янника на счету миллионы евро, резиденция в Монте-Карло и статус суперзвезды, но он остаётся обычным парнем, который не стесняется взять в руки губку и помыть свою машину сам», — один из самых популярных комментариев под видео с Синнером в TikTok.

Синнер действительно ведёт себя очень скромно. Кому-то не нравится его излишняя сдержанность на корте и за его пределами, но теннисист не собирается меняться под давлением толпы.

Даже после великих побед на корте Янник возвращается в родительский дом и ведёт себя так, будто является простым парнем. Именно это и подкупает фанатов Синнера, которые приглушают все возгласы хейтеров.