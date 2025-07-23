Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
В матче второго раунда Калинская одержала победу над полькой Магдой Линетт со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
За выход в полуфинал россиянка сыграет против победительницы матча Клара Тосон (Дания, 4) — Каролин Долхайд (США).
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Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Магда Линетт (Польша, 8) — 6:4, 6:0