Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

© Пресс-служба WTA

В матче второго раунда Калинская одержала победу над полькой Магдой Линетт со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

За выход в полуфинал россиянка сыграет против победительницы матча Клара Тосон (Дания, 4) — Каролин Долхайд (США).

WTA 500. Mubadala Citi DC Open. Вашингтон (США). Харл. Призовой фонд — более 1,28 миллиона долларов

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Магда Линетт (Польша, 8) — 6:4, 6:0