Медведев переиграл Опелку и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне

Российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя США Райлли Опелку (74-я строчка рейтинга) и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 3:6, 7:5, 6:1.

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Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время Медведев реализовал 2 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 12 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Опелке удалось реализовать один брейк-пойнт из двух, выполнить 15 эйсов. Он также допустил семь двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне Даниил Медведев сыграет с китайским теннисистом 243-й ракеткой мира У Ибином. Он ранее неожиданно переиграл 24-го номера мирового рейтинга представителя Австралии Алексея Попырина.