Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне

Австралийский теннисист 13-я ракетка мира Алекс де Минор оказался сильнее представителя Китая Бу Юньчаокэтэ (74-я строчка рейтинга) и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 7:6 (7:5), 6:2.

© Чемпионат.com

Встреча второго круга длилась 1 час 48 минут. За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. Юньчаокэтэ удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх, выполнить пять эйсов. Он также допустил три двойные ошибки.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне Алекс де Минор сыграет с чешским теннисистом 11-й ракеткой мира Иржи Легечкой, который ранее переиграл американца Захари Свайду.