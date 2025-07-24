Циципас завершил сотрудничество с Иванишевичем

Греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем.

Чемпион Уимблдона‑2001 работал в команде грека с конца мая 2025 года. Циципас провел под руководством Иванишевича всего два турнира.

Ранее хорватский специалист раскритиковал своего подопечного и заявил, что тому нужно «решить проблемы за пределами корта».

— Работа с Гораном Иванишевичем была недолгой, но насыщенной и по‑настоящему ценной главой моего пути. Я благодарен ему за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде. Сейчас наши пути расходятся, но я испытываю к Горану только уважение не только за его достижения в теннисе, но и за то, какой он человек. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, — написал Циципас в социальной сети.

Также греческий теннисист извинился перед своим отцом за увольнение. В августе 2024 года Стефанос уволил Апостолоса Циципаса с тренерской должности, заявив, что «разочарован» в нем.

— Мы все обсудили, с моей стороны нужно было извиниться — это была моя серьезная ошибка. Мы нашли новый способ общения и договорились, как будем говорить друг с другом, чтобы такие ситуации и напряжение больше не повторялись. Я люблю своего отца всем сердцем, и то, что он сделал за последние годы, действительно впечатляет. Он поддерживал меня в трудные моменты, в самые успешные и хорошие периоды моей жизни, моя семья всегда была рядом. Я не хочу с ними расставаться. Конечно, могут снова возникнуть напряжения, я могу снова почувствовать перегрузку, но ту связь, что есть у меня с отцом, я ни с кем другим не заменю, — приводит слова спортсмена SDNA.

26‑летний Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, финалист двух турниров Большого шлема, победитель 14 турниров ATP.