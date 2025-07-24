Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 7:5.

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Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Рыбакина сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Мбоко три подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Саккари встретится с победителем пары Винус Уильямс (США) – Магдалена Френх (Польша). Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн.

Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.