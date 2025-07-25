Винус Уильямс проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне
Представительница Польши Магдалена Френх обыграла американку Винус Уильямс во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Уильямс сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету Френх три подачи навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.
В следующем круге Френх встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.
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