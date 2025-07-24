Медведев поделился впечатлениями после победы над Опелкой

Медведев о победе над Опелкой: «В Хертогенбоше он залез ко мне в голову и сделал 24 эйса. Здесь получалось лучше читать его подачу»
Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Вашингтоне.
Во втором круге он обыграл Рейлли Опелка 3:6, 7:5, 6:1.
«С Рейлли играть непросто – нужно четко читать его подачу. Приходится гадать, но главное не перебарщивать, как это было со мной в Хертогенбоше. Там он залез ко мне в голову и сделал 24 эйса. Сегодня лучше получалось, я чаще разбирал его подачу», – сказал Медведев после матча.
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Медведев о победе над Опелкой: «В Хертогенбоше он залез ко мне в голову и сделал 24 эйса. Здесь получалось лучше читать его подачу»
Телеведущая Пиксельская о словах Чичарито про женщин: «До этого я не знала о существовании этого человека и была гораздо счастливее»
Опция расторжения в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» утратила силу (ORF)
Медведев о победе над Опелкой: «В Хертогенбоше он залез ко мне в голову и сделал 24 эйса. Здесь получалось лучше читать его подачу»