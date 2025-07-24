Винус Уильямс получила wild card на "тысячник"

Американская теннисистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Винус Уильямс получила wild card (специальное приглашение) на турнир категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщают организаторы соревнований.

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Недавно 45‑летняя спортсменка провел свой первый матч в одиночном разряде с марта 2024 года, обыграв свою соотечественницу Пейтон Стирнс на турнире WTA 500 в Вашингтоне — 6:3, 6:4.

Турнир в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа.

Винус Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона и двукратная победительница US Open в одиночном разряде.