«Были моменты, когда я плохо себя чувствовала». Серена Уильямс — о своем теле

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сделала несколько заявлений о своём теле.

«Я хочу, чтобы другие женщины знали, что они не одиноки. Твоё тело всегда говорит с тобой. Послушай его. Доверься ему. После родов я поняла, что что-то не так, но мне пришлось бороться, чтобы мне поверили, не у всех женщин есть такая возможность. Я посвятила всю свою жизнь изучению своего тела на корте, во время беременности и выздоровления. Мне приходилось бороться, чтобы меня услышали, даже когда я знала, что что-то не так. Хочу помочь каждой женщине получить инструменты и уверенность, которых она заслуживает. Хочу развенчать миф о том, что женщины должны чувствовать усталость или дискомфорт и просто двигаться дальше. Я через это прошла. Несмотря на всё, что я знаю о своём теле, у меня были моменты, когда я плохо себя чувствовала и не находила ответов. Я хочу помочь нормализовать восприятие своего тела. Спросите себя, что это значит, почему это важно. Не бойтесь ни спрашивать ни у своего врача, ни читать этикетку продукта. Вот так ты сохраняешь контроль», — написала Уильямс-младшая на своей странице в социальных сетях.

Ранее она поделилась видео, на котором играет в теннис, доказывая, что всё ещё находится в хорошей форме. Её 45-летняя сестра Винус возобновила профессиональную карьеру и одержала победу в первом матче после возвращения на корт, одолев 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4).