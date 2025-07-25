Российские теннисисты выиграли Универсиаду

Российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин стали победителями Универсиады в мужском парном разряде. Соревнования проходят в Германии.

В финале Агафонов и Симакин обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 10:3 в пользу россиян.

На счету россиян 13 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.