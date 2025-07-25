Стала известна сетка «Мастерса» в Торонто, где сыграют Рублёв, Медведев и Хачанов

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада). На соревнованиях сыграют четыре российских теннисиста — Андрей Рублёв (шестой сеяный), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (11) и Роман Сафиуллин.

Рублёв, Медведев и Хачанов начнут борьбу на «Мастерсе» во второго круга. Сафиуллин в первом раунде сыграет с победителем квалификации.

Первые матчи российских игроков на «Мастерсе» в Торонто:

«Мастерс» в Торонто пройдёт с 27 июля по 8 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва.