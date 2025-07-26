Теннисистка Ибрагимова завоевала серебро Универсиады-2025 в одиночном разряде

Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова стала серебряным призёром Универсиды-2025, которая проходит в Германии. В финале женского одиночного разряда спортсменка уступила Эстер Мери из Словакии. Матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 5:7.

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20-летняя Ибрагимова занимает 342-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Ранее Алевтина завоевала бронзу Универсиады в парном разряде в дуэте с Ксенией Зайцевой.

В пятницу, 25 июля, российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин стали победителями парного турнира на Универсиаде. В финале соревнований они обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 10:3.