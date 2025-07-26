Российская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Канаде

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале, обыграв Астру Шарму из Австралии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 1 минуту, завершилась в двух партиях со счетом 7:5, 7:5. Рахимова выполнила один эйс, сделала семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из девяти. В активе Шармы восемь подач навылет, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперник россиянки по первому кругу станет известен позднее.

В начале июля Рахимова сенсационно обыграла пятую ракетку мира на Уимблдоне.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.