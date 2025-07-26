Александр Бублик посвятил супруге победу на турнире ATP-250 в Кицбюэле

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик посвятил победу на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) своей супруге Татьяне. Сегодня, 26 июля, в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

«Я люблю тебя!» — приводит слова Бублика в адрес супруги First & Red.

После победы в Кицбюэле Александр Бублик вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. В лайв-рейтинге он обошёл Алексея Попырина, Иржи Легечку, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова и Стефаноса Циципаса. Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа.