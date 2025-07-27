Калинская вышла в финал теннисного турнира в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская поборется за победу на турнире WTA в Вашингтоне.

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В полуфинале россиянка встречалась с представительницей Канады Эммой Радукану.

26-летняя Калинская пока не имеет побед в WTA-туре. Но в ночь на воскресенье сделала очередной шаг к первому успеху. В первой партии она выиграла 6:4, а во второй смогла довести дело до победы - 6:3.

В финале россиянка встретится с еще одной теннисисткой из Канады Лейлой Фернандес. В своем полуфинале она в напряженном трехсетовом поединке переиграла Елену Рыбакину из Казахстана - 6:7 (2/7), 7:6 (7/3), 7:6 (7:/3).