«Он меня вдохновляет». Швёнтек рассказала, в чём бы хотела быть похожа на Алькараса
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что хотела бы вдохновиться философией испанца Карлоса Алькараса, чтобы немного расслабиться.
«Хотела бы я быть больше похожа на Карлоса, потому что, должна сказать, он меня очень вдохновляет в этом отношении. Он всегда говорит, что самое главное для него на теннисном корте — это получать удовольствие и веселье, но я иногда об этом забываю. Учитывая всё давление вокруг и то, что нам приходится делать вне корта, нужно помнить о том ребёнке, который начал играть в теннис вместо того, чтобы побеждать ради кого-то, и нести этот груз ответственности за свои плечи. Безусловно, когда Карлос показывает и говорит об этом – это всегда хорошее напоминание. Стараюсь делать так же, но всё равно над этим работаю. Мне кажется, иначе мой мозг автоматически бы переключался на режим: «работа, работа, работа», — приводит слова Швёнтек TVA Sports.