«Будто постоянно живёшь между взлётами и падениями». Соболенко – о сложностях в карьере

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о психологических сложностях, с которыми сталкиваются спортсмены высокого уровня, отметив, что поражения сильно влияют на её эмоциональное состояние и мешают получать удовольствие от жизни.

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«Я думаю, важно веселиться и наслаждаться жизнью. Но, честно говоря, быть спортсменом — это так скучно. Вся твоя жизнь зависит от результатов. Победил — и ты самый счастливый человек на свете. Ты наслаждаешься жизнью, чувствуешь себя прекрасно. Но когда проигрываешь — наслаждаться уже сложно. Я могу сидеть на пляже и говорить себе, как здесь красиво, но в голове будет только одно: я проиграла. Я настоящая неудачница. Я ненавижу себя. Это как будто ты постоянно живёшь между взлётами и падениями», – сказала Соболенко в видео своего блога, размещенного на YouTube.

Видео было записано после поражения Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 от американки Аманды Анисимовой со счётом 4:6, 6:4, 4:6.