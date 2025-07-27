«Пит Сампрас, Роджер Федерер, кофе». Вавринка принял участие в блиц-опросе
Победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка принял участие в блиц-опросе одного из теннисных YouTube каналов.
– Кому вы первым звоните после победы?
– Я не звоню — я пишу. Обычно пишу дочери и родителям.
– Что вы делаете первым делом утром перед матчем?
– Пью кофе.
– Любимая песня перед матчем?
– Не помню название — всё время меняется.
– Быстрые или медленные песни?
– Быстрые.
– Если бы не теннис, чем бы вы занимались?
– Возможно, стал бы шеф-поваром.
– Ваш первый теннисный кумир в детстве?
– Пит Сампрас.
– Самый сложный соперник для вас?
– Сейчас — все! Но раньше, наверное, Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос».
– Любимый турнир?
– «Ролан Гаррос».
– Олимпийское золото в одиночке или ещё один титул «Большого шлема»?
– Ещё один «Шлем».
– Лучший партнёр в паре?
– Ваш любимый удар?
– Бекхэнд по линии, – сказал Вавринка в видео размещённом на канале First and Red.